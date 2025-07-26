U12世界盃》台灣小將最愛球星出爐！ 江坤宇失守人氣王落居第2

江坤宇。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨晚力退「紅色閃電」古巴隊，今晚要對上澳洲隊力拚2連勝，統計今年18位台灣小將的偶像，道奇隊大谷翔平獲4人青睞為全隊最多，中信兄弟當家游擊手江坤宇以3人居次，跟3年前的偶像統計很不一樣。

今年18位小將中，侯東佑、陳宇申、林書延和胡誠恩都喜歡大谷翔平，日籍球星還有日本火腿王牌伊藤大海、道奇隊球星山本由伸分別獲陳啟盛和謝承濬青睞，共有6位小將喜歡日籍球星。

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中職球星則有張育成、吉力吉撈・鞏冠、江坤宇、林立、張志豪、陳傑憲獲得8名台灣小將的青睞，世界12強主戰鐵捕林家正亦也獲得台灣隊鐵捕李權恩的支持。

跟2022年U12世界盃相比，當時票選18位台灣小將的人氣王是江坤宇，總計獲得3票，大谷翔平只有1票。3年後，江坤宇的票數依然不少，只是喜愛大谷翔平的台灣小將暴增，躍升第1名，無愧是世界級棒球巨星。

★U12台灣小將偶像

投手

陳啟盛（台北東園）：伊藤大海

黃宇謙（高雄壽天）：張育成

侯東佑（台北福林）：大谷翔平

陳宇申（台南立人）：大谷翔平

謝承濬（桃園龜山）：山本由伸

吳尚澄（高雄復興）：索托（Juan Soto）

鍾定栩（台中大仁）：朱立人（吉力吉撈・鞏冠）

捕手

古夢杰（台東武陵）：賈吉

李權恩（台北福林）：林家正

內野手

王 威（高雄鼓山）：江坤宇

李秉容（新北興穀）：江坤宇

李昀潤（桃園龜山）：林立

林書延（台北福林）：大谷翔平

張允恩（桃園大勇）：張志豪

外野手

胡誠恩（台東紅葉）：大谷翔平

何 羣（高雄中正）：克魯茲（Elly De La Cruz）

林楷宸（竹縣關西）：江坤宇

莊英翊（台北福林）：陳傑憲

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