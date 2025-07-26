桌球》林昀儒單雙打都奏捷 率山東魏橋擊退山東魯能拿下2連勝

林昀儒貢獻2勝，助山東魏橋擊退山東魯能。（取自WTT微博）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天單、雙打都奏捷，幫助山東魏橋以3:1擊敗山東魯能，在2025年中國乒乓球超級聯賽男子團體第二階段賽事取得2連勝。

乒超聯賽第二階段昨天在廈門點燃戰火，第一階段6戰全勝的山東魏橋，昨首戰林高遠領軍的汕頭明潤，林昀儒和梁靖崑和「梁靖儒組合」在第一點雙打以3:0擊退林高遠/陳垣宇，報了上一季乒超聯賽以1:3落敗的一箭之仇。世界排名第2的王楚欽、排名第5的梁靖崑隨後在鏖戰5局後，分別以3:2逆轉徐海東、陳垣宇，最終山東魏橋以直落三開出紅盤。

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山東魏橋今天迎戰山東魯能，打頭陣的梁靖崑/林昀儒以11:8、12:10、12:10力退袁勵岑/徐瑛彬，接手上陣的王楚欽費了一番手腳後，以13:11、9:11、11:9、12:10解決世界排名20的日本小將松島輝空，山東魏橋2:0聽牌。但第3點單打，梁靖崑面對袁勵岑，首局在1:4落後時因腰部劇痛申請醫療暫停，隊醫緊急處理後確認無法堅持，最終仍宣布退賽，輸掉這一點。

第4點對抗，林昀儒再度披掛上陣對上18歲的松島輝空，過去雙方在國際賽交手4次，包括今年亞洲盃、仁川冠軍賽，小林保持全勝紀錄，今天再度交鋒，林昀儒在3、4局都克服落後逆境，最終以11:5、8:11、11:8、13:11獲勝，完成關門任務。

林昀儒在第一階段出賽8場，包括3場單打、5場雙打都拿下勝利，第二階段目前也是3戰全勝，持續保持不敗之身。

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