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中職》曾與布雷克討論過 衛蘭德為了陪伴家人選擇退休

2025/07/26 16:16

統一洋投衛蘭德。（資料照，記者廖耀東攝）統一洋投衛蘭德。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅洋投「賓士哥」梅賽斯將轉戰韓職英雄隊，衛蘭德宣告退休，使得獅隊只剩3名洋投，布雷克更要投1休4，明天對中信兄弟披掛上陣先發，他表示，生涯沒接過臨時先發的任務，不過常投1休4，慶幸這幾天沒有進牛棚練投調整，所以不會影響先發節奏，還有24小時可以準備，調適上沒有太大問題，身體感覺也不錯。

布雷克曾打過韓職，如今看到梅賽斯突然轉戰韓職英雄隊，布雷克說，對大家而言都是突如其來的消息，這是職業棒球商業的一部分，很正常，在下半季這個時間點常會有這樣的狀況發生，不用太過解讀，梅賽斯個性很好，既然有這個機會去韓職，希望他發展順利，也祝福他。

35歲的衛蘭德曾打過大聯盟、日職、韓職，今年轉戰統一獅，他在二軍出賽11場其中10場先發，戰績3勝4敗，防禦率3.22，每局被上壘率1.11。

布雷克說，「之前我和衛蘭德在韓職就認識了，只是沒有同隊，今年他來台灣，我們沒有相處很長的時間，但他人真的很好，退休這個決定我們有討論過，其實不是出自於棒球層面，他希望陪伴家人所以才選擇退休。」

布雷克認為，衛蘭德做這選擇不簡單，畢竟要離開棒球，既然這麼做是最好的決定，就是祝福衛蘭德，他有很棒的生涯，會全力支持他。

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