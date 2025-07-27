道奇名投克蕭對決紅襪、U12世界盃台灣對決日本 今日賽事預告與轉播

道奇名投克蕭。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，道奇在客場芬威球場面對紅襪，道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）對決紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）。大谷翔平有望再度與紅襪日籍好手吉田正尚正面交鋒。

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統一獅在大巨蛋對決中信兄弟，獅隊派出洋投布雷克，對決兄弟本土左投魏碩成；味全龍在天母球場面對富邦悍將，龍隊派出伍鐸，對決悍將洋投布坎南；樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹，樂天派出本土投手黃子鵬，對決台鋼土投黃子豪。

U12世界盃棒球賽，台灣小將今晚要碰上日本隊。敬請鎖定轉播。

此外，世大運閉幕式今晚登場。敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 道奇 VS 紅襪 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

（D-LIVE 10：00） 費城人 VS 洋基 愛爾達體育1台

U12世界盃棒球賽

10：28 墨西哥 VS 古巴

14：20 捷克 VS 韓國

18：20 日本 VS 台灣隊

轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

BWF 中國公開賽

13：00 決賽 愛爾達體育3台

日職

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

世大運

13：55 田徑 男/女20公里競走決賽 愛爾達體育1台

23：55 2025世大運 閉幕典禮 愛爾達體育3台

中職

17：00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17：00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

17：00 富邦悍將 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

世界一級方程式賽車

20：30 比利時站-正賽

轉播：緯來體育、愛爾達體育1台

熱門賽事、球星動態不漏接

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