道奇名投克蕭對決紅襪、U12世界盃台灣對決日本 今日賽事預告與轉播

大聯盟轉播方面,道奇在客場芬威球場面對紅襪,道奇名投克蕭(Clayton Kershaw)對決紅襪王牌左投克羅切(Garrett Crochet)。大谷翔平有望再度與紅襪日籍好手吉田正尚正面交鋒。

統一獅在大巨蛋對決中信兄弟,獅隊派出洋投布雷克,對決兄弟本土左投魏碩成;味全龍在天母球場面對富邦悍將,龍隊派出伍鐸,對決悍將洋投布坎南;樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹,樂天派出本土投手黃子鵬,對決台鋼土投黃子豪。

U12世界盃棒球賽,台灣小將今晚要碰上日本隊。敬請鎖定轉播。

此外,世大運閉幕式今晚登場。敬請鎖定轉播。

MLB

07:10 道奇 VS 紅襪 緯來體育、愛爾達體育1台、華視

(D-LIVE 10:00) 費城人 VS 洋基 愛爾達體育1台

U12世界盃棒球賽

10:28 墨西哥 VS 古巴

14:20 捷克 VS 韓國

18:20 日本 VS 台灣隊

轉播:緯來體育、愛爾達體育4台

BWF 中國公開賽

13:00 決賽 愛爾達體育3台

日職

13:00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

世大運

13:55 田徑 男/女20公里競走決賽 愛爾達體育1台

23:55 2025世大運 閉幕典禮 愛爾達體育3台

中職

17:00 中信兄弟 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17:00 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

17:00 富邦悍將 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

世界一級方程式賽車

20:30 比利時站-正賽

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

