中職》與前歐力士兩恩師見面 張奕談昔日一幕感謝又抱歉

張奕和昔日歐力士隊教練中垣征一郎合照。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊邀前歐力士隊監督中嶋聰、投手統籌教練中垣征一郎來台客座，近期兩人在龍隊一軍指導，正好遇到效力富邦悍將的前子弟兵張奕。

張奕透露，自從自己被交易到西武隊，就沒再和兩位教練面對面過，今天雙方見面，教練也有關心近況，「有問我還先發嗎？我說轉任後援，教練說要我好好加油。」

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張奕在歐力士隊最活躍的時期，正好是中嶋聰督軍執教。張奕回憶，中嶋聰督軍方式較為美式，「他會讓選手知道自己該做什麼，把選手升上一軍，就代表要用。很像我們現在，一軍有岳谷跟澤彬都打很好，狀況好的人就上一軍，這樣就有競爭。」

張奕提到，和當時統籌一、二軍投手戰力的中垣征一郎互動更多，「中垣教練是體能兼投球，從他那邊學習到很多，到現在也還是有幫助。」張奕說，當時包括協助他棄打從投的弓岡敬二郎、酒井勉，還有後續遇到的中垣征一郎教練，都是他的恩師。

2020年一場面對樂天金鷲的比賽，張奕被裁判抓了投手犯規，讓時任監督中嶋聰對裁判判決大為光火，馬上上前抗議。張奕說，還記得當時畫面，他說：「印象很深。很感謝總教練，但也對他感到抱歉，他之後好像有被警告。」

張奕也說，原以為返台發展後，很多人都不會再遇到，結果去年才遇到前隊友、現效力台鋼的吉田一將，今又遇到兩位前教練，相當有緣份。

富邦悍將張奕。（記者陳志曲攝）

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