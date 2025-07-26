世大運射箭》湯智鈞加射10分箭射落中國選手 奪台灣男子反曲弓個人20年首金

湯智鈞。（資料照，大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「湯包」湯智鈞今天在2025德國萊茵魯爾世大運挺進金牌戰，雙方前5局射完戰成5：5平手，但他在加射霸氣射出10分箭，成功擊敗中國選手秦望愉，勇奪20年來台灣首面男子反曲弓個人賽金牌。

台灣反曲弓過去在世大運共奪3金、10銀、4銅，其中郭振維曾在2005伊士麥世大運勇奪男子反曲弓個人賽金牌，這也是隊史第一面男子反曲弓個人賽金牌。

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湯智鈞日前在男子反曲弓個人淘汰賽連續打敗澳洲好手及隊友蘇于洋、德國對手，挺進今天的4強賽，對手實力不容小覷，土耳其的帝梅爾（Berkim Tumer）是2024巴黎奧運男團的銅牌成員之一，不過「湯包」手感火燙，3局的9支箭有7支滿分10分箭，以6：0霸氣完封對手。

緊接著金牌戰對上中國選手秦望愉，雖湯智鈞開賽僅射出8分箭，但他手感逐漸加溫，第3箭射出10分箭，惜27：28讓出首局，而找回手感的湯包在次局也發揮神射本領，連3支滿分10分箭，以30：25扳回一城。

湯智鈞以28：29錯失第3局，但他第4局沒再失手，連續3支10分箭，以30：28霸氣扳平戰局，進入決勝第5局，湯智鈞和中國對手都射出3支9分箭，以27：27戰平，最後兩人靠加射決勝負，湯智鈞霸氣射出10分箭，擊敗對手的8分箭，收下金牌。

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