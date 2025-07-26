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MLB》今永昇太3局狂失7分遭KO的主因 小熊教頭直言球速下滑

2025/07/26 19:33

小熊隊日籍左投今永昇太。（美聯社）小熊隊日籍左投今永昇太。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍左投今永昇太今天僅投3局狂掉7分，寫下本季最慘一役，小熊最後以5比12敗給白襪。對於今永提前遭KO，小熊總教練康索（Craig Counsell）表示，「他今晚什麼都沒有，對手讓他付出代價。」

今永昇太此戰僅投3局用85球，被敲12安包含挨了3轟，失掉7分，賞2次三振，吞本季第4敗，防禦率增至3.12。今永最快球速僅90.8英里（約146.1公里）、均速為89.1英里（約143.3公里），今永此戰最快的球速等於是四縫線速球賽季的均速。

「球速下滑，控球位置也不好。」康索指出，「這正是在大聯盟投球的微妙之處，成功與陷入掙扎只有一線之隔，很難相信這是你前兩場先發所看到的那位投手。」

今永昇太在5月5日因左大腿後肌拉傷進15天傷病名單，直到6月26日才回到大聯盟。今永受訪透過翻譯指出，「受傷後，我的球速一直比平常低一些，這是我需要改進的地方。就身體狀態來說，我覺得有些地方需要提升。」

今永昇太前一場先發是在美國時間7月19日，這場是他「中4日」登板出賽。根據日媒《中日體育》報導，今永昇太本季4次的「中4日」先發，其防禦率為6.53。而今永本季「中5日」先發的防禦率為1.76、「中6日」以上的防禦率為2.03。

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