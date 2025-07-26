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世大運射箭》加射前還有點抖！湯智鈞射落中國奪夢寐以求的金牌

2025/07/26 18:48

湯智鈞（右）奪反曲弓男子個人金牌，左為教練劉展明。（大專體總提供）湯智鈞（右）奪反曲弓男子個人金牌，左為教練劉展明。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕揮別昨天在男子團體的低迷表現，「湯包」湯智鈞今天在2025德國萊茵魯爾世大運金牌戰加射射出10分箭，擊敗中國選手秦望愉扯平，霸氣摘金，勇奪20年來台灣首面男子反曲弓個人賽金牌。

湯智鈞坦言，其實昨天自己狀態欠佳，沒能助隊奪下男團銅牌，讓他蠻難過，但教練劉展明告訴他得盡快忘卻失利，專心之後比賽，畢竟每天都是新的開始，而他也在今天的個人賽重整旗鼓，4強戰先以6：0完封巴黎奧運銅牌成員、土耳其帝梅爾（Berkim Tumer），接著在金牌戰擺平中國對手。

談到在最後加射以10分箭比下秦望愉的8分箭，湯智鈞表示，其實當下很緊張，在場下也是有點抖，「但教練告訴我就是專心就好，上場前我也告訴我自己一定可以。」在確定奪金瞬間，湯包也高舉雙手慶祝，他笑說：「腎上腺素都還沒退下，真的非常開心也很興奮！」

湯智鈞曾在2018年雅加達亞運男團奪金，2020東京奧運男團摘銀，並於個人賽拿到第4名，這次在世大運個人賽首度站上頒獎台，也讓他直呼這是夢寐以求的金牌，而他也提到，這面金牌為他注入信心，會繼續朝亞運、奧運爭取佳績。

湯智鈞奪反曲弓男子個人金牌。（大專體總提供）湯智鈞奪反曲弓男子個人金牌。（大專體總提供）

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