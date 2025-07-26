屏東縣長盃柔道錦標賽 大同高中體育館開戰

縣長盃柔道錦標賽今天開幕舉行2天。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕114年屏東縣縣長盃柔道錦標賽今天（26日）起連續2天在縣立大同高級中學體育館舉行，這次共有社高男子組、社高女子組、國中男子組、國中女子組、國小男女生A組、國小男女生B組及國小男女生C組7個組別，共350名學生參賽，場面氣氛熱烈。

縣府體育發展中心表示，屏東縣柔道選手人才輩出，114年全國中等學校運動會大同高中國中組選手莊靖展現高超技術奪得金牌；枋寮高中柔道隊摘下5金表現亮眼：高中組選手楊丞威、呂心潔，國中組選手鄭子敬、高宇恩、包睿妘等5人技冠群倫勇奪金牌，國小部分，武潭國小柔道隊在114年全國柔道錦標賽團體賽中發揮整體戰力，分別榮獲男、女子組冠軍，展現長期培訓的成果。國際賽部分，2025臺北-亞洲柔道公開賽本縣選手沈奕君、沈奕熙姊妹別榮獲銀牌及銅牌。枋寮高中鄔孝琪、呂心潔將代表台灣參加香港公開賽，黃芷凌正選為澳門公開賽青少年國手，亦將代表台灣爭取榮耀。

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期望透過每年辦理之縣長盃柔道錦標賽，提供學生展現平時精實訓練成果的舞台，期許選手在此競技舞台上展現持之以恆、努力不懈之精神，縣府將持續推動四級五區體育人才培育政策，建構完善的訓練環境，改善訓練設施、軟硬體資源，使體育運動成為學生成長的重要力量，也邀請大家到大同高中，一齊為選手加油。

屏東縣政府教育處副處長吳佩珊主持開賽儀式（屏東縣政府提供）

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