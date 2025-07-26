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WTT挑戰賽》4強賽不敵日本削球女王 葉伊恬下週世界排名仍將創生涯新高

2025/07/26 19:14

葉伊恬在女單4強賽不敵日本削球手橋本帆乃香，無緣爭冠。（取自WTT官網）葉伊恬在女單4強賽不敵日本削球手橋本帆乃香，無緣爭冠。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今晚在2025年WTT拉哥斯挑戰賽女單4強賽，以0:3不敵世界排名19的日本「削球女王」橋本帆乃香，無緣爭冠，仍締造個人在WTT成人組賽事最佳戰績，並進帳140分積分，下週世界排名可望從82名大幅竄升至65名左右，再創生涯最佳，也將超越簡彤娟首度躍居台灣女子排名第3，僅次於鄭怡靜、黃怡樺。

葉伊恬在16強賽以直落三扳倒世界排名26的17歲埃及新星漢娜.高達，8強再以3:0橫掃前埃及一姐梅謝芙，首度殺進WTT挑戰賽女單4強。今年贏得太原挑戰賽女單冠軍及清奈球星挑戰賽亞軍的橋本帆乃香，也同樣一路摧枯拉朽，以3連勝1局未失之姿強勢晉級4強。

葉伊恬在去年歐洛慕奇挑戰賽曾以0:3敗給橋本帆乃香，今天第二度交手依舊找不到破解之道，首局在3平後連丟8分，3:11讓出，次局雖然一度追到7:8，但隨後連續正手拉球出界，8:11再丟1局；第3局，葉伊恬開局又連丟8分，最終1:11吞下對戰2連敗。

教練莊智淵表示，葉伊恬這次狀況還不錯，若不是遇上削球選手，或許還有得打，「對付削球選手還是需要經驗和正手的功夫，伊恬的能力還沒到那裡，更何況橋本算是當今女子第一削球手，很不好打。」

葉伊恬雖止步4強，仍收穫寶貴的140分積分，下週總積分成為420分，世界排名將首度衝進70名內，寫下生涯最佳。

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