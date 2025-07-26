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中職》統一獅「恐象症」難癒 超人力霸王再度破功！

2025/07/26 19:42

中信兄弟許基宏（右）。（記者林正堃攝）中信兄弟許基宏（右）。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅自2018年8月推出「超人力霸王主題日」至去年球季結束橫掃11戰全勝，昨天中信兄弟率先攻破獅隊「不敗金身」，今天兩隊鏖戰至延長賽，10局上兄弟攻下4分，最終就以5：3扳倒獅隊，也讓獅隊穿上「超人力霸王主題球衣」11連勝後苦吞2連敗，本季獅隊對兄弟4勝11敗，「恐象症」難癒。

此役前7局雙方久攻不下，8局上兄弟進攻，2出局後張仁瑋敲安，江坤宇擊出二壘安打再靠失誤一口氣衝到上壘，同時打下全場第1分。

8局下獅隊一出局攻佔一、三壘，呂彥青緊急登板，連續三振代打胡金龍和邱智呈解決失分危機，一度是單場MVP熱門人選，結果9局下呂彥青續投，面對該局首棒打者林安可就被掃出右外野陽春砲扳平戰局，也終止獅隊連18局未得分的乾旱期。

比賽進入延長賽採突破僵局制，10局上兩出局一、三壘有人，代打許基宏敲安帶有1分打點取得領先，兩出局滿壘王政順再敲2分打點安打，黃韋盛內野安打追加保險分，下個半局獅隊反攻無力落敗，許基宏關鍵一擊獲選單場MVP。

兄弟先發投手鄭浩均主投5.1局，用了傷癒復出後單場最多的78球，被敲出3支安打，另有1K和3次保送無失分無關勝敗，獅隊洋投飛力獅先發7.2局失1分同樣無關勝敗。

中信兄弟王政順。（記者林正堃攝）中信兄弟王政順。（記者林正堃攝）

中信兄弟黃韋盛。（記者林正堃攝）中信兄弟黃韋盛。（記者林正堃攝）

中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者林正堃攝）中信兄弟先發投手鄭浩均。（記者林正堃攝）

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