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中職》周佳樂「代點」、戴培峰關鍵一擊！富邦悍將擊敗味全奪3連勝

2025/07/26 20:03

戴培峰。（記者陳志曲攝）戴培峰。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將與味全龍今晚前6局形成投手戰，魔力藍和艾璞樂都交出優質先發。富邦7局上先是周佳樂「代點」成功，再有戴培峰關鍵安打帶回2分超前分，終場富邦4:2贏球，近期3連勝。

面對賽前連4場優質先發的富邦悍將洋投魔力藍，味全龍隊首局在2出局後有攻勢，林智勝、朱育賢連續安打，郭天信遭觸身球，造成滿壘。龍隊並未中「滿壘計」，劉俊緯適時安打打回2分打點。

悶了3局的富邦，4局上首位打者孔念恩從艾璞樂手中敲安，范國宸、張育成兩打席深遠飛球遭接殺出局，但也掩護孔念恩一路進佔三壘，申皓瑋接著開轟，2分砲幫助球隊追平，也是個人本季第7轟。

雙方前5局2:2僵持，6局下1出局，張政禹擊出二壘打，龍隊2出局後連續換代打，吉力吉撈．鞏冠代打原先第9棒的林孝程，被故意保送形成一二壘有人。龍隊接著把第1棒的陳子豪更換代打為劉基鴻，但劉基鴻面對魔力藍的第1球，就擊出中外野飛球出局。

魔力藍6局被擊出6安打，失2分全數在首局，此後回穩未再失分，個人近期連5場優質先發。

龍隊7上換投，林凱威接替6局失2分優質先發的艾璞樂，張育成二壘安打、申皓瑋選到保送，此時富邦由周佳樂上場代打陳真，並成功執行犧牲觸擊，二三壘有人，戴培峰的適時安打，一棒打回2分，富邦一舉超前。同半局，在王念好2出局後擊出安打造成一二壘有人時，味全選擇換投，李超登板拿下最後一出局數。

9局下，張奕於2出局被李凱威敲安，和林智勝對決，雙方纏鬥許久，最終張奕投出再見三振。

魔力藍。（記者陳志曲攝）魔力藍。（記者陳志曲攝）

艾璞樂。（記者陳志曲攝）艾璞樂。（記者陳志曲攝）

劉俊緯敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）劉俊緯敲出二壘安打。（記者陳志曲攝）

申皓瑋。（記者陳志曲攝）申皓瑋。（記者陳志曲攝）

申皓瑋。（記者陳志曲攝）申皓瑋。（記者陳志曲攝）

張育成敲出斷棒安打。（記者陳志曲攝）張育成敲出斷棒安打。（記者陳志曲攝）

戴培峰。（記者陳志曲攝）戴培峰。（記者陳志曲攝）

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