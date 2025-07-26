U12世界盃》棒！台灣隊1安打完封澳洲奪2連勝 日本隊強力警戒

U12台灣隊贏球。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊今天對澳洲隊大打速度戰，全場演出9次盜壘成功，首度先發的林書延更擊出3分打點的清壘安打，加上5位投手完美接力，率隊以13：0提前5局扣倒澳洲隊，奪下2連勝。

台灣隊首局大玩「速度戰」，瘋狂發動6次盜壘，打亂澳洲投捕節奏，再靠陳啟盛、李秉容2支高飛犧牲打，以及謝承濬的適時二壘安打，單局猛攻3分大局。

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2局上，台灣隊單局獲得4次保送，本屆賽會首度先發的林書延，一棒敲出3分打點的清壘安打，率隊再攻下5分大局。3局上，何羣的適時安打和莊英翊帶有打點的滾地球再攻下2分，將分差拉大至提前結束條件的10分以上。5局上，吳尚澄和何羣各用滾地球貢獻1分打點。

台灣隊推出投手車輪戰，先發投手黃宇謙1局無安打無失分，陳宇申、侯東佑、李昀潤、王威完美接棒，僅讓澳洲隊打出1支安打。

勇奪2連勝的台灣隊，明天強碰同為2勝0敗的日本隊，力拚3連勝。日本隊監督大久保秀昭今天直言，台灣隊戰力很整齊，投打很平均，「這是日本隊想要塑造出來的理想陣形。」日本隊王牌橋本翔太朗也說，台灣隊的投手相當不錯，感覺比起打擊，是1支以紮實守備來贏球的隊伍。

U12台灣隊先發投手黃宇謙。（記者李惠洲攝）

U12台灣隊先發投手黃宇謙。（記者李惠洲攝）

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