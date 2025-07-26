U12世界盃》台灣隊拚衝金 台南端出芒果迎賓

南市體育局陳良乾局長以台南在地芒果慰勞U12古巴隊。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽，於台南亞太國際棒球訓練中心熱鬧開打，匯聚來自台灣、美國、日本、韓國、古巴、多明尼加、墨西哥、澳洲、捷克、德國、巴拿馬、南非等12國少棒強隊，展開熱血競技。

為讓遠道而來的選手們感受台南熱情，台南市府體育局長陳良乾特別準備台南特產芒果，慰勞外國選手補充體力，邀請各隊品嚐在地甜美滋味。

請繼續往下閱讀...

本屆台灣隊中，來自南市立人國小的小將陳宇申也入選國手，令人振奮。陳良乾邀請國人球迷踴躍進場，為台灣小將加油，盼再度捧回金盃、榮耀留台。

賽事期間不僅有場上激烈拚戰，體育局也規劃12所接待學校，帶領各國隊伍走訪台南古都特色景點，體驗在地人文與美食。陳良乾強調，台南不只是棒球城市，更是充滿人情味的城市。

賽事自昨（25）日至8月3日，7月31日起將進入超級循環賽，尚未購票的民眾，可至拓元售票系統搶票，親臨球場感受國際賽事魅力，為台灣隊加油吶喊！

南市體育局陳良乾以台南在地芒果慰勞U12巴拿馬隊。（南市體育局提供）

南市體育局陳良乾局長以台南在地芒果慰勞U12南非隊。（南市體育局提供）

南市體育局長陳良乾以台南在地芒果慰勞U12日本隊。（南市體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法