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中職》周佳樂短打「專武」、戴培峰建功！鋒總談戰術執行面

2025/07/26 20:54

富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將今4:2擊敗味全龍，賽後兩隊各自以6勝5敗暫居下半季榜首。今關鍵7局上，在張育成敲安、申皓瑋選到保送後，富邦悍將由周佳樂代打並執行短打，後續戴培峰關鍵安打，一棒帶回致勝2分。

周佳樂此役兩次上場都執行犧牲短打成功，本季累積7次是全隊最多、聯盟第2多，僅次於樂天桃猿林政華。

富邦悍將總教練陳金鋒說，由於球隊是先攻，有機會拿下分數就考量要先搶分數，因此派上周佳樂，並相信後續的戴培峰的能力，只要高飛球或安打，都有機會拿下分數。

戴培峰今天以前，原本7月單月23打數僅4安打、1打點，但今晚一棒建功。陳金鋒說：「其實也沒有狀況不好，只是有時候擊球打到球的下緣的機率高一點。一顆球擦棒，造成的結果可能就不一樣，是掌握度的問題，但他整體狀況維持很好，自己要有自信一點。」

富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）富邦悍將總教練陳金鋒。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）富邦悍將戴培峰敲出一壘安打，帶有二分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

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