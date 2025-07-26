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U12世界盃》集義氣、完美於一身 最搶眼台灣小將「山豬」豪語盜日本

2025/07/26 21:23

胡誠恩。（記者李惠洲攝）胡誠恩。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊奪下2連勝，「山豬」胡誠恩是最搶眼的小將之一，昨對瘋狂投觸身球的古巴隊使眼色，幫好朋友抱不平，今對澳洲隊雖然攻守俱佳，但也為了1顆稍微判斷不佳的飛球出局自責槌地，集義氣、完美主義於一身。

來自台東紅葉少棒的胡誠恩，因擁有飛快的速度以及全能的投打守，獲得「山豬」的美名，在打棒球之前，他甚至田徑隊選手，具有強大的壘間破壞能力，大會開打前就豪語，「我要盜30個！！！」

昨對古巴無盜壘成功，今天對澳洲隊就有3次，只是距離目標的30盜還很遠，胡誠恩說，「因為⋯（沉默）⋯教練很少在下盜壘，今天不少球是對方漏接。」猶豫的回應逗笑媒體。

胡誠恩的偶像正是世界12強冠軍MVP陳傑憲，理由是「帶著榮耀回台灣」，明天將對上陳傑憲成名一戰的對手日本隊，胡誠恩也想好好表現，「只要能抓到（節奏）我就儘量盜壘！」但也小聲地補充，「除非教練下暗號（紅燈）⋯」

台灣隊總教練章子健表示，胡誠恩本身就是企圖心很強的選手，在場上的破壞力，觀眾也都看得到，「投打跑都突出，未來應該滿不錯的選手。」

胡誠恩。（記者李惠洲攝）胡誠恩。（記者李惠洲攝）

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