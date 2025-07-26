中職》第5局平野衝出來 原因是二壘審「不明確的手勢」

中信兄弟總教練平野惠一。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋獅象戰，5局下統一獅進攻，無人出局一、二壘有人，陳重羽擊出二壘方向滾地球，二壘手岳東華讓這一球落地後選擇傳二壘，游擊手江坤宇接球後完成封殺，再傳三壘抓到另一個出局數，只是江坤宇在處理球時慢了半拍，當下似乎難以抉擇下一步動作。這個Play結束後，兄弟總教練平野惠一衝上場與二壘審蔡豐澤爭論。

今天賽後平野解密，他說，這個Play其實在本週對富邦悍將之戰也有出現，當時江坤宇和岳東華感到有些後悔，今天又出現類似的Play，江坤宇有這樣的預想，「我上去是說裁判的動作小了一點，導致選手沒看清楚，因為阿坤看起來不知道發生什麼事情。」意即若二壘審明確比出封殺的出局手勢，江坤宇就能迅速判斷下一步要怎麼做。

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兄弟順利抓到雙殺，是否有三殺的可能性，平野說，「不期望三殺，能抓到雙殺就不錯了。」平野說，其實也可以追求三殺，江坤宇接到球傳一壘，一壘再傳三壘，但風險是暴傳三壘就會掉分。

平野表示，上次對富邦悍將只抓到1個出局數，這次抓到2個出局數，下次會以3個為目標。

5局下統一兄弟游擊手江坤宇接球後完成封殺，再傳三壘抓到另一個出局數。（記者林正堃攝）

中信兄弟贏球。（記者林正堃攝）

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