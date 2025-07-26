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中職》苦戰10局 台鋼雄鷹以5：4勝樂天桃猿

2025/07/26 21:46

台鋼雄鷹後勁先發6局無失分但無關勝敗。（台鋼球團提供）台鋼雄鷹後勁先發6局無失分但無關勝敗。（台鋼球團提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台鋼雄鷹今天與樂天桃猿在比賽後段用全壘打互轟，打完正規九局雖被扳平逼出延長賽，靠吳念庭在10局上擊出關鍵二壘安打送回致勝分，幫助台鋼以5：4險勝樂天，想到球隊本季7場延長賽有3場在桃園，總教練洪一中苦笑說：「每次來桃園，都打得你追我趕的。」

台鋼於1局上、靠魔鷹、王博玄安打建功各得1分以2：0領先，樂天7局下靠林子偉三分彈以3：2首次超前，台鋼8局上靠張肇元回敬兩分彈以4：3拿回領先，樂天9局下靠林承飛陽春彈扳平逼出延長賽，前4打數無安打的吳念庭於10局上率先打擊，擊出飛越中外野手林政華頭頂的二壘安打，送回曾子祐攻下致勝分。

洪總指出，吳念庭的安打當然重要，張肇元8局上的全壘打也很關鍵，雖然整體打擊率不是很高，卻很有一棒逆轉的能力，以比例來說，從去年到現在，在他身上發生好幾次，在隊上是最常發揮出來的打者，「或許心態也夠強。」

台鋼最近兩週打完9局上數次取得領先，9局下卻經常被追平甚至被再見，洪總認為，台鋼的牛棚投手比較年輕，經驗不夠豐富，雖然球質與能力都沒有掉，當打者面對次數多了，球路與配球一定會被摸透，必須要做出修正，「或許這陣子是他們的撞牆期，腦筋要會轉變，不能只靠一招半式。」

後勁投6局無失分，因為無關勝敗，下次出賽繼續挑戰跨季20連勝，洪總表示，後勁還是很厲害，雖然有1、2場會有亂流，但都能做到先發投手基本的工作，「他本來就有實力，又很聰明，看起來不像37歲，比賽中也看不出他累。」

吳念庭。（台鋼雄鷹提供）吳念庭。（台鋼雄鷹提供）

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林子偉7局下轟出三分彈，助樂天桃猿首次超前。（樂天球團提供）林子偉7局下轟出三分彈，助樂天桃猿首次超前。（樂天球團提供）

林承飛（中）9局下轟出陽春彈，助樂天桃猿追平比數進入延長賽。（樂天球團提供）林承飛（中）9局下轟出陽春彈，助樂天桃猿追平比數進入延長賽。（樂天球團提供）

台鋼雄鷹曾昱磬下半季首次在一軍出賽，演出生涯第二次猛打賞。（台鋼球團提供）台鋼雄鷹曾昱磬下半季首次在一軍出賽，演出生涯第二次猛打賞。（台鋼球團提供）

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