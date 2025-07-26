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中職》延長賽擊出致勝安 吳念庭：得點圈有人會更專注

2025/07/26 21:53

台鋼雄鷹吳念庭於10局上擊出關鍵二壘安打。（台鋼球團提供）台鋼雄鷹吳念庭於10局上擊出關鍵二壘安打。（台鋼球團提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台鋼雄鷹與樂天桃猿今天在桃園拚到延長賽，吳念庭在10局上擊出關鍵二壘安打送回致勝分，幫助台鋼以5：4險勝樂天，雖然單場5打數就這1支安打，他仍開心地說：「這支安打是最重要的。」

台鋼打完7局下以2：0領先，樂天7局下靠林子偉三分彈以3：2首次超前，台鋼8局上靠張肇元回敬兩分彈以4：3拿回領先，樂天9局下靠林承飛陽春彈扳平逼出延長賽，吳念庭10局上率先打擊，擊出飛越中外野手林政華頭頂的二壘安打，送回曾子祐攻下致勝分。

吳念庭指出，對方投手直球的尾勁都不錯，加上因雨延賽有兩天沒比賽，前九局都沒掌握好，遇到得點圈有人會更專注在比賽，第10局是第二次碰到，自己也覺得比較進入狀態，當然希望有好表現，因為上半季球隊已經達成五成勝率，下半季順順的就好。

台鋼本季有7場延長賽，超過一半的4場在桃園對樂天，不僅總教練洪一中苦笑說「每次來桃園，都打得你追我趕的」，連吳念庭也說：「好像每次來桃園，都沒辦法回家，但希望球賽精彩，可以讓球迷開心。」

台鋼雄鷹吳念庭於10局上擊出關鍵二壘安打。（台鋼球團提供）台鋼雄鷹吳念庭於10局上擊出關鍵二壘安打。（台鋼球團提供）

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