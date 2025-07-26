格鬥》朝明年亞運邁進！前卡巴迪國手林郁芬轉戰擂台封后

前卡巴迪亞運國手林郁芬（上）轉戰格鬥擂台勇奪冠軍。（全國綜合格鬥協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕CTMMAA全國綜合格鬥錦標賽暨國手選拔積分賽今於台北體育館登場，攸關明年亞運首屆國手資格，吸引近百名台灣格鬥高手熱血角逐，前卡巴迪亞運國手林郁芬轉戰擂台，就勇奪成人女子60公斤級傳統組冠軍，朝著打進名古屋的目標邁出第一步。

「想要讓自己的人生再多一次挑戰！」林郁芬接連當過2014、2018年卡巴迪亞運國手，也是國內少數多元發展的運動員，由於練過跆拳道，她從11年前開始接觸散打，為了圓夢挑戰名古屋亞運綜合格鬥，更積極展開訓練，此次展現立技上的打擊優勢，連勝兩場封后，「這是我第一次打綜合格鬥，由於6月剛拿下泰拳冠軍，短短2個月要從63公斤降至5字頭，所以有點辛苦，今天感覺打的比較『硬』，當然期待有機會再當亞運國手！」

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成人男子71公斤級現代組，多達9人參賽競爭相當激烈，最終由iFighting彭皓宇與武森的王宸瑞在決賽相逢，擅長地面戰的彭皓宇發揮強項，一再把對手帶到地板纏鬥，歷經兩回合激戰判定獲勝，樂得他霸氣怒吼：「請大家記住我！我非常喜歡格鬥，拳拳到肉讓自己有活著的感覺。」

2026年名古屋亞運舉辦綜合格鬥賽事，男子4個量級包括現代60、71公斤級，以及傳統65、77公斤級；女子則為現代54公斤級、傳統60公斤級，預計頒發6面金牌。我國綜合格鬥協會發言人黃育仁表示，雖然亞運國手人數還未定案，基本從此次積分賽開始，加上今年亞錦賽、AMMA亞洲錦標賽和明年台北公開賽的成績，遴選最有機會奪牌的選手為主。

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