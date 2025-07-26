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世大運羽球》第5金出爐！「台大學霸」丁彥宸1局未失 勇奪男單金牌

2025/07/26 22:35

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕學業、球技兼備的土銀「台大學霸」丁彥宸，今晚在2025年德國萊茵魯爾世大運男單金牌戰，以15：8、15：5力克法國選手羅伊（Enogat Roy），成為台灣第2位世大運羽球男單金牌得主，也是台灣代表團本屆第5金。

丁彥宸本屆16強擊敗在BWF巡迴賽加拿大公開賽亞軍美國華裔選手賴浩俊，以及8強打敗馬來西亞尤陽，報了加拿大賽輸球之仇，再來4強以15：7、15：6打敗中國選手周新宇，以1局未失挺進金牌戰。

面對左手持拍的羅伊，丁彥宸開賽連得3分，但對手也回敬4：0攻勢，雙方就你來我往，小丁連得7分來到12：7領先，且更是打出一波10：1攻勢先下一城。羅伊在第2局提升速度壓迫丁彥宸連得3分，陷入落後的小丁還是有辦法破解，並以8：1攻勢來到8：4技術暫停，最終更是一直得分，快意以直落二告捷收下金牌。

丁彥宸這趟世大運奇幻之旅1局未失，更用金牌劃下完美句點，他也是2017年台北世大運王子維後，第2位在世大運斬獲金牌的台灣男單。

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）土銀「台大學霸」丁彥宸在2025世大運羽球男單摘金。（大專體總提供）

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