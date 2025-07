MLB》洋基頭大了！ MVP強打「法官」賈吉手肘出狀況缺陣

賈吉。(資料照,法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基明天台灣時間凌晨1點05分在主場與費城人之戰,MVP球星「法官」賈吉(Aaron Judge)沒有被排進先發名單,條紋軍教頭布恩(Aaron Boone)表示,賈吉的手肘有些狀況,目前正在等檢查結果。

賈吉本季出賽103場,交出37轟並列大聯盟第二多,有85分打點,打擊率3成42高居大聯盟打擊王,整體攻擊指數(OPS)為1.160。費城人今推出左投蘇亞雷斯(Ranger Suarez),但右打的賈吉卻沒有被排進先發打序。

《紐約郵報》報導,賈吉是在美國時間週二面對藍鳥時,他在比賽中傳球曾露出痛苦表情,但仍持續出賽。

布恩指出,賈吉今天缺陣原因是手肘出狀況,昨天在外野傳球有一些麻煩。

賈吉如今接受核磁共振檢查(MRI),洋基仍在等待檢查結果。

Judge is dealing with an elbow issue and had trouble throwing the ball from the outfield last night, Boone said. He’s not in the starting lineup. Yankees awaiting imaging results.