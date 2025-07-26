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MLB》洋基頭大了！ MVP強打「法官」賈吉手肘出狀況缺陣

2025/07/26 23:26

賈吉。（資料照，法新社）賈吉。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明天台灣時間凌晨1點05分在主場與費城人之戰，MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）沒有被排進先發名單，條紋軍教頭布恩（Aaron Boone）表示，賈吉的手肘有些狀況，目前正在等檢查結果。

賈吉本季出賽103場，交出37轟並列大聯盟第二多，有85分打點，打擊率3成42高居大聯盟打擊王，整體攻擊指數（OPS）為1.160。費城人今推出左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），但右打的賈吉卻沒有被排進先發打序。

《紐約郵報》報導，賈吉是在美國時間週二面對藍鳥時，他在比賽中傳球曾露出痛苦表情，但仍持續出賽。

布恩指出，賈吉今天缺陣原因是手肘出狀況，昨天在外野傳球有一些麻煩。

賈吉如今接受核磁共振檢查（MRI），洋基仍在等待檢查結果。

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