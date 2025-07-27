職籃》TPBL和PLG合作破局只能合併？強硬聲明後仍有轉機

TPBL和PLG合作破局後仍有轉機。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL日前發出聲明直指PLG破壞信任，即刻起僅以合併為前提進行討論，也讓外界好奇可能只剩3隊的PLG聯盟新賽季如何進行，不過據了解，事態仍有轉機。

去年PLG和T1因外籍生制度存廢與否導致合併破局，今年討論合作的規劃則是預計將外籍生和亞洲外援一同視為第3類，據悉TPBL球團之間也曾因是否開放亞洲外援產生分歧，最後內部達成共識。

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在10支球團即將針對聯合選秀、新賽季賽程等事項展開規劃之際，卻因PLG接洽第4隊導致雙方信任破裂，TPBL發出強硬聲明，表示不再採「先合作、再合併」的階段性合作模式，僅接受討論合併，10支球團授權的共同工作小組原預計在28日進行第二次會議，也因此緊急喊卡。

據了解，TPBL目前雖僅接受合併相關的協商，但顧及台灣籃球環境長遠發展，仍保有協商合作的可能性，也開出條件等PLG聯盟3支球團點頭，若雙方能達成共識，情況仍有轉機。

一位TPBL高層受訪指出，事情確實還沒成定局，雙方還在為合作和合併努力，他指出，PLG接洽宏國一事曝光後，「其實每個人都滿意外的，因此希望未來的討論是建立在雙方互信基礎上，不希望再有不必要的風波。」

TPBL此次發出態度強硬的聲明，另外一名總管則坦言，各球團對於連續兩季討論合作都破局感到失望，因此就算不能直接合併，「也希望進行得到承諾的合作。」外界好奇若合併和合作都破局，PLG聯盟只剩3隊該如何舉辦賽事，這位總管認為，PLG不無可能有第4隊，「鋼鐵人也還沒正式宣布解散，很多事還很難說。」

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