晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

職籃》TPBL和PLG合作破局只能合併？強硬聲明後仍有轉機

2025/07/27 06:46

TPBL和PLG合作破局後仍有轉機。（資料照，記者林正堃攝）TPBL和PLG合作破局後仍有轉機。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL日前發出聲明直指PLG破壞信任，即刻起僅以合併為前提進行討論，也讓外界好奇可能只剩3隊的PLG聯盟新賽季如何進行，不過據了解，事態仍有轉機。

去年PLG和T1因外籍生制度存廢與否導致合併破局，今年討論合作的規劃則是預計將外籍生和亞洲外援一同視為第3類，據悉TPBL球團之間也曾因是否開放亞洲外援產生分歧，最後內部達成共識。

在10支球團即將針對聯合選秀、新賽季賽程等事項展開規劃之際，卻因PLG接洽第4隊導致雙方信任破裂，TPBL發出強硬聲明，表示不再採「先合作、再合併」的階段性合作模式，僅接受討論合併，10支球團授權的共同工作小組原預計在28日進行第二次會議，也因此緊急喊卡。

據了解，TPBL目前雖僅接受合併相關的協商，但顧及台灣籃球環境長遠發展，仍保有協商合作的可能性，也開出條件等PLG聯盟3支球團點頭，若雙方能達成共識，情況仍有轉機。

一位TPBL高層受訪指出，事情確實還沒成定局，雙方還在為合作和合併努力，他指出，PLG接洽宏國一事曝光後，「其實每個人都滿意外的，因此希望未來的討論是建立在雙方互信基礎上，不希望再有不必要的風波。」

TPBL此次發出態度強硬的聲明，另外一名總管則坦言，各球團對於連續兩季討論合作都破局感到失望，因此就算不能直接合併，「也希望進行得到承諾的合作。」外界好奇若合併和合作都破局，PLG聯盟只剩3隊該如何舉辦賽事，這位總管認為，PLG不無可能有第4隊，「鋼鐵人也還沒正式宣布解散，很多事還很難說。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中