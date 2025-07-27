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台灣羽球世大運拉尾盤　單日進帳2金2銀1銅

2025/07/27 01:39

〔中央社〕萊茵魯爾世大運進入尾聲，台灣羽球代表隊今天狂拉尾盤，在男單好手丁彥宸、混雙組合吳軒毅及楊筑云領軍下，單日豪摘2金、2銀、1銅，替台灣代表團大進補。

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，台灣羽球代表隊今天表現搶眼，率先登場的混雙賽事已提前確定包辦金牌、銀牌及銅牌，最後由吳軒毅、楊筑云贏得「台灣內戰」摘金，落敗的陳政寬、許尹鏸則拿下銀牌，而4強落敗的林煜傑、鄭宇倢獲得銅牌。

另外，挺進女雙金牌戰的宋祐媗、鄭宇倢，與中國組合李茜、王漪朵正面交鋒，雖然首局以8比15讓出，不過台灣組合立刻在第2局調整節奏，以15比7扳平戰局，可惜在決勝第3局一直無法克服落後局面，導致以9比15落敗，但也為台灣進帳銀牌。

台灣壓軸登場的台大高材生丁彥宸，則在男單金牌戰展現宰制力，輕鬆以15比8、15比5料理法國好手羅伊（Enogat Roy），同時成為繼2017台北世大運「羽球王子」王子維後，史上第2名稱霸世大運羽球男單賽場的台灣選手，並勇奪本屆台灣代表團第5面金牌。

首度參加世大運的丁彥宸賽後接受聯訪時表示，拿到金牌當下內心相當感動，尤其從選上代表隊後，就一直在準備這個比賽，並把目標鎖定在站上頒獎台，接下來希望把世界排名衝上前50名，「賽前看到訊息爆掉很緊張，但告訴自己做好該做的事，感謝家人、朋友的支持。」（編輯：施施）1140727

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