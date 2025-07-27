陳瑞安創紀錄還不夠　再摘世大運體操平衡木銀牌

〔中央社〕台灣、瑞典混血的體操女孩陳瑞安，在德國世大運繼個人全能奪銅牌寫紀錄後，今天在女子體操平衡木決賽，再以13.266的高分摘下銀牌，連續2天締造台灣在世大運女子體操奪牌的紀錄。

從瑞典轉籍到台灣的陳瑞安（Tonya Helene Paulsson），今年首度披上台灣戰袍出征世大運，昨天的女子個人全能，她就斬獲銅牌1面，成為台灣隊史上首面世大運女子競技體操獎牌。

請繼續往下閱讀...

今天的女子平衡木決賽，陳瑞安在8人當中壓軸登場表現更加穩定，從開始上法到整套動作都一氣呵成，幾乎沒有瑕疵。

最後下法的動作雖略顯保守，但落地就直接釘住一動不動，不但獲得滿場觀眾的掌聲，就連現場轉播的外國講評，都不斷以「Excellence」、「Perfect」來形容。

陳瑞安就靠著如此的好表現，以難度分5.000、執行分8.266、總分13.266分獲得銀牌。

教練鄭焜杰在接受中央社訪問時表示，平衡木本身就比較難預料，場上的變化比較大，但其實心裡有想著可以拿牌，「畢竟她在6月亞錦賽的時候，分數就衝得蠻高的。」

鄭焜杰笑說：「今天瑞安是最後一個出場，當時就想著要衝銀牌，當她整套動作做完幾乎都沒有晃，連結也做得很漂亮，所以在分數還沒出來前，我就知道一定可以拿銀牌了。」

最終平衡木金牌由曾在2021年拿過世錦賽金牌的日本好手蘆川麗，以14.166分拿下，銅牌則由地主德國選手馬列烏斯基（Emma Leonie Malewski）帶走。

至於同樣晉級決賽的地板項目，陳瑞安排在第1個出場，她以難度分4.900、執行分8.100，拿下總分13.000分，並且在前4名選手完賽時，仍高居第1。

只可惜陳瑞安的分數後續被比利時及2名日本選手超越，最終就以第4名作收。（編輯：劉淑琴）1140727

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法