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MLB》近7戰6轟！大谷翔平首局首打席炸裂 本季第38轟超越法官

2025/07/27 07:33

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平手感火燙，今天在對戰紅襪首打席開轟，本季第38轟出爐，近7場敲出6轟，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）也在同局敲出左外野陽春砲，道奇首局取得2分領先。

大谷翔平日前中斷連續5場全壘打的驚人紀錄，但仍寫下日本史上第一人以及隊史新紀錄。大谷連續兩場扛第一棒，今天首局首打席對決紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），在1好1壞時瞄準紅中97.1英里的速球，擊成中外野陽春砲，這是大谷翔平本季第10支首局首打席全壘打，這一轟擊球初速高達108.5英里，飛行距離為414英呎。

大谷此役敲出本季第38轟，目前仍暫居國聯全壘打王，擠下洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的37轟，排名聯盟第2多，僅次於水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）的39轟。

大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）

大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）

大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）大谷翔平敲出本季第38轟。（法新社）

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