MLB》道奇、洋基又要掀起搶人大戰！美媒爆紅雀明星工具人成目標

多諾文。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》紅雀隨隊記者Katie Woo與道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）聯合報導，目前有多支球隊詢問紅雀明星好手多諾文（Brendan Donovan）的報價，其中道奇與洋基特別被點名是有興趣的球隊。

報導指出，去年交易大限前，道奇與洋基都曾是前紅雀韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）的主要追求者，但最終道奇透過三方交易擊敗洋基。當時艾德曼仍處傷兵名單，加上他的功能性與多諾文相似，紅雀也才敢將艾德曼送走。

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報導提到，洋基交易大限前首波動作已在昨天出現，從洛磯換來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon），目前尚不清楚這筆交易是否影響洋基對多諾文的興趣；至於道奇預計將成交易大限前最積極的買家之一，目前正在尋求一位左打外野手，而多諾文主要鎮守二、三壘，但也能勝任角落外野。

根據紅雀消息人士指出，多諾文並非完全的非賣品，紅雀願意聆聽對他的報價，只不過要價不斐，且紅雀也不急著將他送走，因為他還有2年的仲裁年；另外，包含赫雷拉（Iván Herrera）、伯勒森（Alec Burleson）與努特巴爾（Lars Nootbaar）等人也收到不同程度的興趣，因此除非收到令人難以拒絕的報價，否則紅雀不會輕易交易現有的野手。

多諾文於2022年登上大聯盟，該年就獲得金手套獎，至今都效力紅雀的他，本季出賽97場，打擊三圍.293/.360/.428、攻擊指數0.788，敲出9轟、42分打點，今年首度入選全明星賽。

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