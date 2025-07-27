晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇、洋基又要掀起搶人大戰！美媒爆紅雀明星工具人成目標

2025/07/27 08:15

多諾文。（資料照）多諾文。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》紅雀隨隊記者Katie Woo與道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）聯合報導，目前有多支球隊詢問紅雀明星好手多諾文（Brendan Donovan）的報價，其中道奇與洋基特別被點名是有興趣的球隊。

報導指出，去年交易大限前，道奇與洋基都曾是前紅雀韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）的主要追求者，但最終道奇透過三方交易擊敗洋基。當時艾德曼仍處傷兵名單，加上他的功能性與多諾文相似，紅雀也才敢將艾德曼送走。

報導提到，洋基交易大限前首波動作已在昨天出現，從洛磯換來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon），目前尚不清楚這筆交易是否影響洋基對多諾文的興趣；至於道奇預計將成交易大限前最積極的買家之一，目前正在尋求一位左打外野手，而多諾文主要鎮守二、三壘，但也能勝任角落外野。

根據紅雀消息人士指出，多諾文並非完全的非賣品，紅雀願意聆聽對他的報價，只不過要價不斐，且紅雀也不急著將他送走，因為他還有2年的仲裁年；另外，包含赫雷拉（Iván Herrera）、伯勒森（Alec Burleson）與努特巴爾（Lars Nootbaar）等人也收到不同程度的興趣，因此除非收到令人難以拒絕的報價，否則紅雀不會輕易交易現有的野手。

多諾文於2022年登上大聯盟，該年就獲得金手套獎，至今都效力紅雀的他，本季出賽97場，打擊三圍.293/.360/.428、攻擊指數0.788，敲出9轟、42分打點，今年首度入選全明星賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中