MLB》洋基新同學轉隊首戰就敲安！明星右投卻慘遭KO、條紋軍3連敗

麥馬翰轉戰洋基首戰就敲安。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與費城人系列戰第2戰，昨天交易來的明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）今天馬上先發上陣，也敲出安打；然而團隊火力始終無法串連，加上投手群表現依舊低迷，最終4：9輸球吞下近期3連敗。

洋基昨天向洛磯交易來明星三壘手麥馬翰，昨賽後總教練布恩（Aaron Boone）也表示，麥馬翰隔天就能馬上出賽。今天麥馬翰擔任先發第8棒三壘手，前2打席都吞K，6局下第3打席敲出強勁平飛球，披上條紋戰袍首安出爐，後續他還選到1次保送，此役3打數1安打，賽後打擊率0.218，攻擊指數0.718。

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洋基先發投手是2屆明星史卓曼（Marcus Stroman），傷癒歸隊後漸入佳境的他今天壓制力不足且控球暴走，3.2局就被敲5支安打，包含哈波（Bryce Harper）本季第15轟，投出4次保送失掉4分，另有4次三振，防禦率漲到6.09。

洋基4局下靠著多明格茲（Jasson Domínguez）適時安打追回1分，但5局打完陷入1：4落後。6局上費城人先追加1分，7局上更是上演4分大局，一舉將洋基擊沉，儘管條紋軍後續追回3分也於事無補，最終吞下近期3連敗。

費城人強投蘇亞雷茲（Ranger Suárez）今先發5.2局被敲7支安打，但僅失1分，送出8次三振與1次保送，收下本季第8勝，賽後防禦率2.59；史卓曼今繳出傷癒回歸後最慘一役，吞下本季第2敗。

史卓曼3.2局遭KO。（美聯社）

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