WTT挑戰賽》直落三擊敗南韓好手朱芊曦 鄭怡靜將與天才少女張本美和爭冠

鄭怡靜在女單4強賽以直落三解決南韓朱芊曦，闖進決賽。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今天清晨在2025年WTT布宜諾斯艾利斯挑戰賽女單4強賽，展現絕佳的正手拍手感，以直落三擊退世界排名42的南韓女將朱芊曦，締造今年國際賽最佳戰績，將與17歲的日本一姐張本美和爭奪冠軍。

世界排名13的鄭怡靜受到場館外火災的影響，16強賽被迫延後1天登場，她只花18分鐘就以3:0輕取世界排名115的巴西女將渡邊勞拉，8強賽再以3:1逆轉世界排名29的日本好手橫井咲櫻，今年首度闖進4強。

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來自山東、原籍中國的朱芊曦這一站扮演「日本殺手」，16強先以3:2力退世界排名20的長崎美柚，8強再以3:1扳倒世界排名第9的大藤沙月，寫下今年最佳戰績。

鄭怡靜在去年澳門世界盃曾以4:1逆轉朱芊曦，今天再度過招，鄭怡靜首局在5:7落後下連續正手搶攻得手，打出一波6:1攻勢，11:8先馳得點。次局，鄭怡靜5:1強勢開局後，雖一度被追到9:7，但關鍵時刻正手斜線搶攻得逞，11:7再下一城。鄭怡靜在第3局持續展現火燙手感，加上運氣求相助，6:3開局後，以10:7搶先聽牌，朱芊曦放手一搏連續救下2個賽末點，追到了10:9，也逼得鄭怡靜叫出暫停，重回比賽後，鄭怡靜在相持球大戰佔上風，11:9拿下對戰2連勝。

世界排名第7的張本美和在4強賽以15:13、11:6、11:5解決16歲的香港小將蘇籽童，今年第三度挺進決賽，她在去年重慶冠軍賽曾以3:1逆轉鄭怡靜，也是兩人在國際賽唯一交手紀錄。不過，今年日本T聯賽鄭怡靜曾兩度擊敗張本美和。

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