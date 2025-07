MLB》經典賽台灣可能碰頭！210轟強打比賽中途遭交易 擁抱隊友道別

葛里查克。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷(Robert Murray)報導,皇家發動交易,送出25歲右投霍夫曼(Andrew Hoffmann),向響尾蛇換來33歲外野手葛里查克(Randal Grichuk)。

響尾蛇今與海盜之戰,葛里查克本來擔任先發第5棒右外野手,在2打數無安打後突然被換下場,接著就爆出被交易的消息,葛里查克也在休息室一一向隊友擁抱道別。

We have our first hug-watch on the broadcast this year



Looks like Randal Grichuk is about to be traded after being removed from tonight's game pic.twitter.com/wO88gubnth