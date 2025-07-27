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MLB》經典賽台灣可能碰頭！210轟強打比賽中途遭交易 擁抱隊友道別

2025/07/27 08:48

葛里查克。（法新社）葛里查克。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）報導，皇家發動交易，送出25歲右投霍夫曼（Andrew Hoffmann），向響尾蛇換來33歲外野手葛里查克（Randal Grichuk）。

響尾蛇今與海盜之戰，葛里查克本來擔任先發第5棒右外野手，在2打數無安打後突然被換下場，接著就爆出被交易的消息，葛里查克也在休息室一一向隊友擁抱道別。

33歲外野手葛里查克大聯盟生涯從紅雀發跡，之後曾效力藍鳥、洛磯、天使和響尾蛇，2019年曾繳出單季最多的31轟，生涯共累積210轟、624分打點和1106安。本季他出賽70場，打擊三圍.240/.277/.457，攻擊指數0.734，累積7轟、22分打點。

值得一提的是，今年3月傳出捷克國家隊有意邀請葛里查克為國出征，2026年經典賽C組的球隊有衛冕軍日本、南韓、澳洲、捷克以及台灣，捷克若是能夠找到大聯盟球員助拳，台灣將會有一場硬仗要打。

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