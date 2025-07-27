MLB》高斯曼好投力壓史庫柏爾 藍鳥單局3轟打老虎、明星賽後9戰8勝

藍鳥強投高斯曼。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與老虎今天上演強投對決，高斯曼（Kevin Gausman）繳出6局10K無失分的優質好投，力壓塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）的6局7K無失分，兩人都無關勝敗，藍鳥靠著小畢歇特（Bo Bichette）8局上的致勝安打，以及9局3發煙火秀，終場以6：1大勝，近期勇奪4連勝。

高斯曼和史庫柏爾展開激烈的投手戰，都有效封鎖對方打線，高斯曼主投6局用96求無失分，只被敲出1支安打，未讓對手攻佔上得點圈，另有10次三振和1次保送；史庫柏爾也是先發6局投96球無失分，被敲5支安打，另有7次三振和3次保送，防禦率2.09高居美聯最佳。

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兩隊一路僵持到第8局，由藍鳥率先打破僵局，小畢歇特在二三壘有人適時敲出清壘安打，一棒打回2分，9局上更上演全壘打煙火秀，盧克斯（Nathan Lukes）敲出右外野2分砲，史普林格（George Springer）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）.背靠背開轟，單局灌進4分鎖定勝局，儘管老虎在最後反攻讓得分破蛋，但仍難挽頹勢，藍鳥終場以6：1大勝老虎，下半季取得8勝1敗，目前戰績63勝42敗全聯盟最佳，老虎則是苦吞6連敗。

老虎塞揚王牌史庫伯爾。（路透）

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