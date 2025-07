MLB》大谷開轟逼近大聯盟全壘打王！塞揚神獸克蕭4.2局丟4分吞敗

大谷翔平。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席開轟,然而道奇打線始終欠缺關鍵一擊,全場更遭紅襪王牌左投克羅切(Garrett Crochet)三振10次,加上塞揚神獸克蕭(Clayton Kershaw)僅投4.2局失4分退場,終場道奇2:4落敗,中斷2連勝。

大谷今首局首打席瞄準克羅切紅中97.1英里(156.3公里)的速球,擊成中外野陽春砲,擊球初速高達108.5英里(174.6公里),飛行距離為414英呎,這是大谷本季第38轟,僅剩1轟追平大聯盟全壘打王羅里(Cal Raleigh)的39轟。此外,這也是大谷生涯首度對克羅切敲安。

