MLB》大谷開轟逼近大聯盟全壘打王！塞揚神獸克蕭4.2局丟4分吞敗

大谷翔平。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局首打席開轟，然而道奇打線始終欠缺關鍵一擊，全場更遭紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）三振10次，加上塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）僅投4.2局失4分退場，終場道奇2：4落敗，中斷2連勝。

大谷今首局首打席瞄準克羅切紅中97.1英里（156.3公里）的速球，擊成中外野陽春砲，擊球初速高達108.5英里（174.6公里），飛行距離為414英呎，這是大谷本季第38轟，僅剩1轟追平大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）的39轟。此外，這也是大谷生涯首度對克羅切敲安。

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Shohei Ohtani turns around a Garrett Crochet fastball and starts this game with a homer pic.twitter.com/zug4FCyYAQ — MLB （@MLB） July 26, 2025

大谷近7場敲出6轟，1出局後赫南德茲（Teoscar Hernández）又補上左外野陽春砲，道奇首局取得2分領先。然而好景不常，2局下克蕭遭杜蘭（Jarren Duran）敲出三壘安打追平，後續托羅（Abraham Toro）補上高飛犧牲打，道奇2：3被超前。

5局下紅襪攻勢再起，大物安東尼（Roman Anthony）2出局一壘有人時適時二壘安打，幫助紅襪打下第4分，也把克蕭打退場。而自首局拿下2分後，道奇除了第8局，每局都有人上壘，卻始終欠缺關鍵一擊，全場留下7個殘壘、得點圈3打數0安打，最終不敵紅襪，系列賽目前1勝1敗戰成平手。

紅襪王牌克羅切今主投6局被敲8支安打包含2轟，失掉2分自責分，投出2次保送，狂飆10次三振，奪下本季第12勝，防禦率2.23；克蕭4.2局被敲6安失4分，投出2保送2三振，吞下本季第2敗，防禦率3.62。至於大谷翔平此役4打數1安就是全壘打，吞下3次三振，打擊率0.273，攻擊指數0.996。

克蕭。（歐新社）

克羅切。（歐新社）

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