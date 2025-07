MiLB》台灣怪力男炸裂！李灝宇本季第10轟出爐 豪寫台將第1人紀錄

李灝宇。(資料照)



〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇,今天面對海盜3A敲出本季第10轟,也寫下旅美台將史上第一人紀錄。

李灝宇今擔任先發第1棒三壘手,前兩打席分別敲出滾地出局與選到保送,4局上第3打席逮中內角低84.6英哩卡特球,夯出中外野方向陽春砲,這發全壘打擊球初速106.3英哩,飛行距離達438英呎。此役李灝宇4打數1安打,選到1保送吞1K,賽後打擊率0.241、攻擊指數0.755。

Hao-Yu Lee with a monster solo homer to center field. Left his bat at 106.3 MPH and traveled 438 feet pic.twitter.com/Q7NCCg3i9y