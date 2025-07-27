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MiLB》台灣怪力男炸裂！李灝宇本季第10轟出爐 豪寫台將第1人紀錄

2025/07/27 10:43

MiLB》台灣怪力男炸裂！李灝宇本季第10轟出爐 豪寫台將第1人紀錄李灝宇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天面對海盜3A敲出本季第10轟，也寫下旅美台將史上第一人紀錄。

李灝宇今擔任先發第1棒三壘手，前兩打席分別敲出滾地出局與選到保送，4局上第3打席逮中內角低84.6英哩卡特球，夯出中外野方向陽春砲，這發全壘打擊球初速106.3英哩，飛行距離達438英呎。此役李灝宇4打數1安打，選到1保送吞1K，賽後打擊率0.241、攻擊指數0.755。

這是李灝宇本季在3A的第10轟，加上他今年在3A累積17次盜壘，也成為台灣史上第一位在3A單季達成「10轟10盜」里程碑的打者。過去（不包含今年）台灣共有10位打者在3A出賽，包含陳金鋒、陳鏞基、胡金龍、蔣智賢、陳俊秀、林哲瑄、張進德、吉力吉撈．鞏冠、林子偉與張育成。其中陳金鋒、張育成達成過單季10轟，胡金龍、林哲瑄達成過單季10盜，至於陳鏞基與陳俊秀各達成過單季9盜與9轟。

今天與李灝宇同場較勁的鄭宗哲，曾在4局下滿壘時選到保送，幫助球隊追平比分。8局下敲出中間方向平飛安打，擊球初速99.2英哩。此役政宗哲3打數1安打，選到1保送貢獻1打點，賽後打擊率0.223、攻擊指數0.630。

效力運動家高A的沙子宸，今天先發面對守護者高A，主投4局被敲2支安打失1分，投出1次保送與1次三振無關勝負，賽後防禦率7.11。

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