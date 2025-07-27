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MLB》皇家、守護者雙重賽各取1勝 小惠特締神壯舉成史上第一人

2025/07/27 10:23

小惠特。（路透）小惠特。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天與守護者進行雙重賽，兩隊各拿1勝，皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）在第2場敲出本季第15轟，生涯前4季至少繳出15轟、25盜的成績，成為大聯盟史上第一人。

皇家在雙重賽第一場靠著印帝亞（Jonathan India）10局下的再見3分砲，棒打守護者明星終結者克拉賽（Emmanuel Clase）以5：3逆轉氣走守護者，這是他加盟皇家以來的第一支再見安打，也是生涯首支再見全壘打，一掃明星賽後21打數2安打的窘境。

守護者第2場首局就率先得分，27歲皇家左投布比克（Kris Bubic）一上來就連投4個四壞球保送，讓對手擠回1分，2出局後被右外野手羅德里奎茲（Johnathan Rodríguez）敲出帶有2分打點的右外野安打，單局灌進3分。

皇家捕手費爾明（Freddy Fermin）2局下回敬一發左外野2分砲，追到2：3落後，守護者三壘手施尼曼（Daniel Schneemann）3局上擊出高飛犧牲打擴大領先，左外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）第4局補上右外野2分彈，守護者取得6：2的大幅領先。

皇家5局下再靠全壘打追分，小惠特擊出左外野2分砲，本季第15轟出爐，助隊追到2分落後。小惠特本季繳出15轟、27盜，他成為大聯盟史上第一位生涯前4季都有至少15轟、25盜的球員。

不過皇家後面4局遭守護者封鎖，雙重賽首戰苦吞本季第3敗以及第5場救援失敗的克拉賽單日2度登板上演甜蜜復仇，成功守住球隊勝利，收下本季第24次救援成功，守護者終場以6：4贏球，中止2連敗。

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