世大運體操》台瑞混血女將陳瑞安為台灣進帳1銀、1銅直呼驕傲又開心

陳瑞安。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台瑞混血女將陳瑞安台灣時間今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運女子競技體操平衡木決賽摘下銀牌，讓她直呼能為台灣摘下獎牌真的為自己驕傲，加上因為比賽已經進行了3天，自己身心都有點疲倦，甚至沒有預期能奪牌，所以能在平衡木拿到銀牌，真的非常開心。

陳瑞安前天才於女子個⼈全能奪銅，為台灣首面世大運競技體操獎牌，昨天她在平衡木、地板決賽續拚獎牌。平衡木部分，以難度分5.000分上陣，近乎零失誤表現，讓她執行分拿下8.266分，並以總分13.266分摘下銀牌，僅次於日本女將蘆川麗，德國女將瑪列夫斯基 （Emma Malewski）收下銅牌。

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地板決賽，陳瑞安以保守的4.900分上陣，但是執行分拿下8.100分，最後以總分13.000分，獲得第4名。雖然無緣獎牌，但教練鄭焜杰仍給予子弟兵肯定，他表示，比到第3天，真的已經沒力了，後來決定不要加難度，以安全為優先，能完美呈現就好，「其他國家也很強，她從第5名進步到第4名也算很好表現。」

提到這次世大運代表台灣出賽，陳瑞安表示，「我對於能摘下銅牌這件事很驕傲也很高興，這是台灣首面女子體操獎牌，也是我自己第一面獎牌。」她透露，比賽比到第3天，身心都很疲憊，今天單項決賽其實沒有預期能再拿下獎牌，「平衡木這項目，無論中國、日本、德國都很厲害，我只能盡力去做好自己該做的，能拿到銀牌，真的超開心。」

陳瑞安。（大專體總提供）

陳瑞安和教練鄭焜杰。（大專體總提供）

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