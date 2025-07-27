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MLB》洋基補強！送出曾向道奇換的潛力火球男 交易來昔日大物工具人

2025/07/27 10:49

羅沙里歐。（資料照）羅沙里歐。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基持續補強，根據《YES Network》記者柯瑞（Jack Curry）報導，洋基送出官網農場第20名潛力火球男畢特（Clayton Beeter）與18歲小聯盟外野手馬丁尼茲（Brown Martinez），向國民交易來昔日大物內野工具人羅沙里歐（Amed Rosario）。

26歲的畢特是3年前蓋洛（Joey Gallo）交易案從道奇轉戰過來洋基的火球右投，今年他仍是名列洋基農場第20名的潛力新秀，從季初的肩傷回歸後，畢特本季在3A累積23.2局投球，狂飆39次三振，防禦率3.80；但他今年在大聯盟成績不理想，3.2局投球，防禦率14.73。

現年29歲的羅沙里歐在2017年曾高居大聯盟百大新秀第5名，在進大聯盟後雖未將天分完全兌現，但仍有989場出賽、累積68轟，曾效力大都會、守護者、道奇、光芒、紅人的他，今年在國民出賽47場，打擊三圍.270/.310/.426，攻擊指數0.736，敲出5轟、18打點。

洋基昨天交易來洛磯明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon），《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）昨天在報導指出，洋基有意再補進一位能守內野的右打者，羅沙里歐正是人選之一。

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