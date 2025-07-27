MLB》大谷翔平砲轟紅襪剋星但慘吞2K 道奇主帥：克羅切太難打了...

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以2：4不敵紅襪。日本二刀流球星大谷翔平今天面對美聯勝投王、紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet），敲出本季第38轟，也是生涯對戰首安和首發全壘打，但也遭對手三振2次。道奇總教練羅伯斯受訪坦言，克羅切真的很難對付。

大谷翔平今天首局首打席對決紅襪王牌左投克羅切，在1好1壞時瞄準紅中97.1英里（156.3公里）的速球，擊成中外野陽春砲，這是大谷翔平本季第10支首局首打席全壘打，這一轟擊球初速高達108.5英里（174.6公里），飛行距離為414英呎。

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克羅切堪稱是大谷剋星之一，賽前對戰5打數沒有被敲出任何安打，飆出4次三振，而大谷今天敲出生涯對戰首安和首發全壘打，但之後連吞3K，其中有2K都是由克羅切所投出。大谷生涯對戰克羅切的成績在賽後為8打數1安打，吞下6次三振，對戰打擊率為0.125。

克羅切此役主投6局飆10K，挨2轟失2分，防禦率為2.23，本季第12勝到手，獨居美聯勝投王的寶座。

對於大谷翔平對戰克羅切苦手，道奇總教練羅伯斯賽後受訪表示，克羅切的球速非常驚人，要攻略他非常困難，但大谷從他手中敲出全壘打，不過克羅切度過首局後逐漸回穩，後面的投球十分出色，羅伯斯認為大谷最近都沒有亂揮壞球，尤其是對低球很有耐心，「今天對手是克羅切，會出現這種結果也不意外，這是場非常艱難的對決。」

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