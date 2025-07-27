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MLB》貝茲銜哀代打吞K輸球、無緣將攻勢延續給大谷 道奇主帥仍敬佩

2025/07/27 12:02

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以2：4不敵紅襪，因親人過世而連續2戰未先發的MVP強打貝茲（Mookie Betts），在9局上2出局一壘有人代打上陣，最終吞K無緣延續攻勢，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍對他充滿敬意。

貝茲昨天因「私人因素」趕回家鄉而缺陣，今賽前羅伯斯透露，貝茲遭遇親人過世的悲痛，今天會回到波士頓與球隊會合，然而是否能在比賽後段代打上陣，羅伯斯僅表示會與貝茲聊聊，詢問他的感受再做決定。

此役9局下2出局一壘有人，原本要輪到先發第9棒南韓球星金慧成的打擊，此時道奇派出貝茲上場代打，現場頓時也響起不少來自老東家紅襪與道奇球迷的掌聲和歡呼。不過面對紅襪明星火球終結者查普曼（Aroldis Chapman），代表追平分的貝茲看著一顆97.7英哩的紅中速球進壘，站著不動遭到三振，無法將攻勢延續給今天有開轟的大谷翔平，道奇2：4落敗。

羅伯斯賽後透露，貝茲是在比賽3、4局的時才抵達球場，「他自行安排交通，趕來球場、開始熱身準備上場。」儘管最後貝茲沒能建功，但羅伯斯仍對他的職業精神感到欽佩，「對我來說，他設法趕來這裡，讓自己能出賽，最後站上打擊區，這本身就已經意義重大。」

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