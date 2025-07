MLB》貝茲銜哀代打吞K輸球、無緣將攻勢延續給大谷 道奇主帥仍敬佩

貝茲。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以2:4不敵紅襪,因親人過世而連續2戰未先發的MVP強打貝茲(Mookie Betts),在9局上2出局一壘有人代打上陣,最終吞K無緣延續攻勢,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)仍對他充滿敬意。

貝茲昨天因「私人因素」趕回家鄉而缺陣,今賽前羅伯斯透露,貝茲遭遇親人過世的悲痛,今天會回到波士頓與球隊會合,然而是否能在比賽後段代打上陣,羅伯斯僅表示會與貝茲聊聊,詢問他的感受再做決定。

請繼續往下閱讀...

此役9局下2出局一壘有人,原本要輪到先發第9棒南韓球星金慧成的打擊,此時道奇派出貝茲上場代打,現場頓時也響起不少來自老東家紅襪與道奇球迷的掌聲和歡呼。不過面對紅襪明星火球終結者查普曼(Aroldis Chapman),代表追平分的貝茲看著一顆97.7英哩的紅中速球進壘,站著不動遭到三振,無法將攻勢延續給今天有開轟的大谷翔平,道奇2:4落敗。

A loud reaction as Mookie Betts steps up to the plate in Boston



: FOX pic.twitter.com/Vxga3uz1eo