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MiLB》林昱珉對道奇3A投6.2局飆6K！塞揚強投史奈爾復健賽7K無失分

2025/07/27 11:27

林昱珉。（資料照）林昱珉。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇3A的台灣22新星林昱珉今天先發面對道奇3A，繳出6局失4分成績單；而與他同場先發的道奇2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），4.2局狂飆7K無失分。

林昱珉本季第15場先發面對道奇3A，開賽立刻飆出三振，儘管隨後投出保送，但馬上製造雙殺。2局上林昱珉連續被敲2安失1分，接著又發生暴投，但他趕緊穩住陣腳，連續解決3名打者。然而3局上林昱珉單局又被敲2支安打，加上1次保送，失掉第2分。

前3局失2分的林昱珉，4、5兩局回穩，僅被敲出1支一壘安打。然而第6局再度出狀況，1出局後被敲安，接著一顆83.1英哩失投橫掃球被費杜西亞（Hunter Feduccia）逮中敲出2分砲，林昱珉挨轟後連續解決2人。7局上林昱珉續投，1出局後被敲一壘安打，隨後飆出三振退場，隊友接替登板成功守住無失分。

林昱珉此役先發6.2局，創下本季最長局數，用88球有55顆好球，最快球速93.6英哩（約150.6公里），被敲出8支安打包含1轟失4分責失，投出2次保送與1次暴投，送出6次三振，防禦率5.86，終場響尾蛇3A以1：5敗給道奇3A，林昱珉吞下本季第5敗。

道奇3A此役的先發投手，為奪下過2屆塞揚獎的史奈爾。今天史奈爾他在3A的第2場復健賽，面對響尾蛇3A主投4.2局用76球有40顆好球，最快球速97.6英哩（約157公里），沒有被敲安打，投出4次保送沒有失分，飆出7次三振，3A防禦率1.04。

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