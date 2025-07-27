晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》史上捕手第7人！羅里炸裂本季第40轟 劍指三大鬼神紀錄

2025/07/27 12:41

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天對戰天使敲出領先全聯盟的第40轟，穩居大聯盟全壘打王，率隊以7：2贏球。羅里也成為史上第7位單季40轟的捕手。

天使左外野手沃德（Taylor Ward）2局下砲轟27歲水手明星強投柯比（George Kirby），本季第24轟助隊先馳得點，水手一哥「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）3局上回敬中外野陽春彈扳平戰局，本季第18轟出爐。

水手明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）第4局敲出超前陽春砲，本季第20轟助隊以2：1領先，但天使很快就靠著內托（Zach Neto）的高飛犧牲打以2：2追平比數。

水手6局上單局灌進4分，包括羅里的超前全壘打，本季最速40轟，擊球初速高達113.5英里，飛行距離為416英呎，羅里此役5打數2安打，包含一發陽春砲，吞下3次三振，打擊率為0.257，OPS為0.983。水手終場以7：2大勝天使，柯比主投6局飆9K失2分，勇奪本季第5勝。

羅里本季有望挑戰2021年皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）創下的48轟最多紀錄。另外，以捕手身分上場敲出最多轟紀錄的是2003年羅培茲（Javy Lopez）的42轟，羅里目前為止已有32轟是在擔任捕手時所敲出，而他也有機會挑戰1961年名人堂球星曼托（Mickey Mantle）54轟的史上左右開弓最多轟的紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中