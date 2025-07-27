MLB》史上捕手第7人！羅里炸裂本季第40轟 劍指三大鬼神紀錄

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天對戰天使敲出領先全聯盟的第40轟，穩居大聯盟全壘打王，率隊以7：2贏球。羅里也成為史上第7位單季40轟的捕手。

天使左外野手沃德（Taylor Ward）2局下砲轟27歲水手明星強投柯比（George Kirby），本季第24轟助隊先馳得點，水手一哥「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）3局上回敬中外野陽春彈扳平戰局，本季第18轟出爐。

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水手明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）第4局敲出超前陽春砲，本季第20轟助隊以2：1領先，但天使很快就靠著內托（Zach Neto）的高飛犧牲打以2：2追平比數。

水手6局上單局灌進4分，包括羅里的超前全壘打，本季最速40轟，擊球初速高達113.5英里，飛行距離為416英呎，羅里此役5打數2安打，包含一發陽春砲，吞下3次三振，打擊率為0.257，OPS為0.983。水手終場以7：2大勝天使，柯比主投6局飆9K失2分，勇奪本季第5勝。

羅里本季有望挑戰2021年皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）創下的48轟最多紀錄。另外，以捕手身分上場敲出最多轟紀錄的是2003年羅培茲（Javy Lopez）的42轟，羅里目前為止已有32轟是在擔任捕手時所敲出，而他也有機會挑戰1961年名人堂球星曼托（Mickey Mantle）54轟的史上左右開弓最多轟的紀錄。

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