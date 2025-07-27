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U12世界盃》大爆冷！古巴3連敗隊史最差 遲來台灣付出慘痛代價

2025/07/27 12:27

U12世界盃古巴隊今午以0：3遭墨西哥完封，成為A組第1支吞下3敗的隊伍，晉級複賽機會渺茫。（WBSC提供）U12世界盃古巴隊今午以0：3遭墨西哥完封，成為A組第1支吞下3敗的隊伍，晉級複賽機會渺茫。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃古巴隊今午以0：3遭墨西哥完封，成為A組第1支吞下3敗的隊伍，晉級複賽機會渺茫，隊史恐首度落入排名戰，遲來台灣的時差問題終究付出代價。

古巴隊暌違6年參戰U12世界盃，卻因班機狀況遲來台灣，缺席24日的官方練球日，也是唯一未能出席開賽記者會的代表隊，小將們帶著時差直接上戰場。即便如此，古巴隊教頭帕拉西奧斯不想當藉口，「自己在球場上沒有調整好，不能怪這些事情 。」

古巴隊首戰以3：6輸給台灣隊，昨以0：4輸日本，今天又輸墨西哥，成為A組第1支吞下3敗隊伍，而墨西哥率先奪下3勝，加上台日已取得2勝且對古巴隊都贏球，考量對戰勝負關係，古巴隊要晉級複賽的機會很渺茫。

過去古巴隊在U12世界盃參戰3次，分別是2011、15，19年，名次至少都有前4，本屆賽會表現卻不盡理想，帕拉西奧斯昨天就說，「整體都做得不好。棒球就是打擊、守備、投手，我們都沒有做好。」

★U12古巴歷年世界盃戰績

年份 排名
2011年 亞軍
2013年 無
2015年 第4
2017年 無
2019年 第3
2021年 無
2023年 無

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