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MiLB》台灣內戰！道奇柯敬賢敲安選2保送 響尾蛇黃仲翔5局飆5K好投

2025/07/27 12:49

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的台灣新星柯敬賢，今天與響尾蛇1A的黃仲翔展開「台灣內戰」，柯敬賢連續2場比賽敲出安打，而黃仲翔則是繳出5局失2分好投，兩人都有亮眼表現。

日前一同從新人聯盟升上1A的柯敬賢與黃仲翔，今天在道奇響尾蛇1A之戰中正面對決，這是兩人升上1A後的第2場比賽，柯敬賢昨天已經完成1A初登場，3打數繳出1安打，今天繼續擔任先發第5棒左外野手；至於扛下響尾蛇先發投手的黃仲翔，則是要迎來1A初登板。

兩人第一次交手，柯敬賢敲出一壘滾地球，由黃仲翔接獲一壘手傳球候補位踩一壘，刺殺柯敬賢。5局下雙方再次交手，這次柯敬賢從黃仲翔手中敲出右外野滾地一壘安打，隨後黃仲翔要牽制一壘上的柯敬賢，卻發生暴傳讓他上二壘，隨後柯敬賢也靠著隊友內野滾地球回本壘得分。

黃仲翔投完5局退場，柯敬賢則是接下來兩打席都選到保送，也都順利回到本壘攻下分數。此役柯敬賢2打數1安打，選到2次保送，回本壘攻下3分，賽後打擊率0.400，攻擊指數1.025。

道奇1A最終以11：0打爆響尾蛇1A，不過黃仲翔繳出好投，前3局上演乾淨俐落9上9下，直到5局下才遭連續安打與自身失誤失分，最終先發5局用66球有47顆好球，被敲4安失2分責失分，送出5次三振沒有保送，賽後防禦率3.60。雖然初登板吞敗，但黃仲翔仍大展K功，表現亮眼。

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