MiLB》台灣內戰！道奇柯敬賢敲安選2保送 響尾蛇黃仲翔5局飆5K好投

柯敬賢。(資料照,記者塗建榮攝)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力道奇1A的台灣新星柯敬賢,今天與響尾蛇1A的黃仲翔展開「台灣內戰」,柯敬賢連續2場比賽敲出安打,而黃仲翔則是繳出5局失2分好投,兩人都有亮眼表現。

日前一同從新人聯盟升上1A的柯敬賢與黃仲翔,今天在道奇響尾蛇1A之戰中正面對決,這是兩人升上1A後的第2場比賽,柯敬賢昨天已經完成1A初登場,3打數繳出1安打,今天繼續擔任先發第5棒左外野手;至於扛下響尾蛇先發投手的黃仲翔,則是要迎來1A初登板。

兩人第一次交手,柯敬賢敲出一壘滾地球,由黃仲翔接獲一壘手傳球候補位踩一壘,刺殺柯敬賢。5局下雙方再次交手,這次柯敬賢從黃仲翔手中敲出右外野滾地一壘安打,隨後黃仲翔要牽制一壘上的柯敬賢,卻發生暴傳讓他上二壘,隨後柯敬賢也靠著隊友內野滾地球回本壘得分。

Ching-Hsien Ko vs. Chung-Hsiang Huang



This is from the first at-bat. Ko grounds one to 1B, and Huang went to cover first. The two had a fun exchange after the play. pic.twitter.com/9ogjPDAP9R