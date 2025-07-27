MLB》遭大谷砲轟後仍飆10K好投！紅襪王牌：大家都以為是道奇贏球

大谷翔平。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）今天雖然在首局首打席遭到日本巨星大谷翔平砲轟，但他回穩後仍繳出6局10K好投，賽後他淡定表示，自己始終維持一貫策略投球。

克羅切堪稱是大谷剋星之一，賽前對戰5打數沒有被敲出任何安打，飆出4次三振。不過今天首局首打席，克羅切一顆紅中97.1英里（156.3公里）速球被大谷狠狠逮中敲出全壘打，這是大谷本季第38轟，也是克羅切首度被大谷敲安。

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克羅切該局又遭到赫南德茲（Teoscar Hernández）砲轟，讓紅襪1局打完就陷入0：2落後，但最終克羅切展現王牌本色，穩住陣腳後讓道奇束手無策，狂飆10次三振，包含之後對決大谷2個打席都讓他吞K，而紅襪也馬上在2局下超前比分，最終捍衛主場。

賽後受訪時，克羅切談到首局被大谷和赫南德茲敲全壘打，兩球都是失投，「我投了兩顆很糟糕的球，我自己也重複看了好幾次，《FOX》重播了大概30次吧，會讓你以為道奇今晚贏球了。」對於從第2局開始回穩，克羅切回應：「我沒有改變任何東西，就是用一樣的策略去攻擊打者。」

談到與大谷的對決，克羅切說：「過去我在白襪時期，曾以中繼身分對決過他幾次，去年當先發也對過2、3個打席，跟他對決總是很有挑戰性。」目前克羅切生涯面對大谷，8打數被敲1安就是全壘打，另飆6次三振。

大谷首局首打席開轟後，接下來連續3個打數都遭到三振，賞他第3K的紅襪資深後援左投威爾森（Justin Wilson）表示：「我用滑球解決他，但第2與第3球的直球都有點失投，好險最後能讓他揮空，這是好事。」

克羅切。（美聯社）

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