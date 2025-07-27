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MLB》重現張志豪超越完全打擊的精神！勇士外野手締稀有紀錄

2025/07/27 14:29

〔體育中心／綜合報導〕「違反運動精神的事，我不會做。」大家還記得中信兄弟張志豪超越完全打擊的那一夜嗎？比起個人紀錄，球隊勝負對張志豪更加重要，這對24歲勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）也是如此。今天對戰遊騎兵，哈里斯只差1支一壘安打就能締造生涯首場完全打擊，他在9局上如願敲出安打，但他沒有選擇停留在一壘，而是全力跑向三壘，並助隊跑回超前分，可惜最終球隊以5：6輸球，哈里斯同時也寫下一項稀有紀錄。

哈里斯前三個打席分別是三壘安打、二壘安打及全壘打，只差1支一壘安打就能達成完全打擊，他在9局上4：4時上場打擊，他敲出左外野飛球，遊騎兵左外野手朗福德（Wyatt Langford）未能接住這球，球也一路滾到全壘打牆附近，哈里斯見狀拔腿狂奔，把完全打擊拋諸腦後，全力衝刺形成三壘安打，墨菲（Sean Murphy）代打敲出高飛犧牲打，哈里斯也跑回超前分。

不過，遊騎兵9局下靠著明星捕手海姆（Jonah Heim）的長打扳平戰局，勇士守護神伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）苦吞本季第5次救援失敗。兩隊將戰局帶進延長賽，遊騎兵明星二壘手西米恩（Marcus Semien）敲出再見安打，助隊以6：5贏球，勇士近期苦吞4連敗。

哈里斯雖然沒有達成生涯首場完全打擊，但哈里斯單場繳出2支三壘安打外加1支全壘打，這在大聯盟125年以來只出現過73次，完全打擊則是125年間出現過306次，所以哈里斯締造了比完全打擊還稀有的紀錄。

無獨有偶，中職在2015年4月16日也曾發生超越完全打擊的經典名場面，中信兄弟強打張志豪當時對戰Lamigo桃猿（樂天前身），只差一支安打達成完全打擊，6局下敲出安打後，但未停留在一壘，跑出三壘安打，可惜8局下擊成外野飛球被接殺，無緣締造完全打擊。張志豪在賽後表示：「違反運動精神的事，我不會做。」張志豪超越完全打擊的表現令球迷動容。

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