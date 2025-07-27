健美》創造台灣的「阿諾」！環球先生國際健美健身錦標賽登場

2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽在新莊體育館登場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽本週末在新莊體育館登場，吸引來自17國、超過150名好手參賽，希望在這項國際健美健身盛事力拚佳績。

IFBB環球先生國際賽正是開啟美國知名演員阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）開啟健美冠軍之路的賽事，他在1969年參賽獲得全場總冠軍，漸漸在全世界健美界打響知名度。健美總會理事長許安進今在開幕典禮致詞時也勉勵我國選手，將金牌留在台灣，創造台灣的「阿諾」。

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IFBB國際健美總會自2009年高雄世運會以來，睽違16年再度於台灣舉辦賽事，台灣此次集結老中青三代國內健美好手捍衛主場，包括國手李寶康以70歲之姿出戰，台灣首位IFBB世界冠軍、今年剛拿下亞錦賽金牌的劉明毅則尋求在男子健身模特兒組脫穎而出。

許安進受訪指出，去年亞洲錦標賽在蒙古舉行時，特地向國際總會爭取這項賽事在台灣舉辦，台灣健美近年國際成績優異，希望讓台灣好手有機會參與國際大賽累積經驗，他同時提到，健美是各運動項目之母，對銀髮族來說也相當重要，是一項適合全民推廣的運動。

2025年IFBB環球先生國際健美健身錦標賽在新莊體育館登場。（記者盧養宣攝）

健美總會理事長許安進。（記者盧養宣攝）

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