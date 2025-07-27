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中職》過去45天悍將戰績全聯盟第一 鋒總、葉總深入解析

2025/07/27 16:09

陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將真的不一樣了！今年開季到6月11日悍將戰績12勝33敗在全聯盟敬陪末座，團隊防禦率5.28也不理想，但從6月12日許銘傑接任悍將一軍投手教練至今，戰績15勝11敗、團隊防禦率2.28，兩項數據都是這段期間全聯盟第一。

悍將戰績和投手群回魂，總教練陳金鋒認為，最近球隊先發投手表現比較穩定，牛棚投手使用量就比較少，不像之前開季先發投手狀況多，每週就會使用比較多的後援投手。

鋒總進一步解釋，球隊投手本來就不會落差太大，只是之前常出現1局大量失分的情況，現在先發投手可以拉長投球局數，相對地，球隊比賽節奏也比較穩定，守備能安定下來，球隊在比賽也比較有信心、穩定，壓力沒那麼大，選手能更有自信去面對比賽，比賽順暢度也會好很多。

今天悍將將交手味全龍，本季兩隊打成7勝7敗平分秋色，下半季同為6勝5敗並列聯盟榜首，龍隊總教練葉君璋認為，「其實一直以來我都覺得他們是滿強的球隊，只是說可能沒有整合得很好，所以戰績比較不理想，等到時間久了、整合好了，就是等它發酵而已，現在他們是發揮應有的實力。」

葉總說，悍將從先發、後援投手到捕手、內野手的戰力都不錯，而且又有張育成在陣中，戰力真的不錯。

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