桌球》直落三擊退亞青三冠王溫瑞博 林昀儒率山東魏橋上演大逆轉

林昀儒擊退亞青三冠王溫瑞博，帶領山東魏橋演出大逆轉。（取自WTT資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在山東魏橋先輸2點下，在關鍵第3點以直落三力退世界排名33的溫瑞博，帶領球隊吹響反攻號角，最終以3:2逆轉安徽中程單招基地，在2025年中國乒超聯賽第二階段驚險守住4連勝。

山東魏橋三大主力之一的梁靖崑昨天在對山東魯能之戰腰傷復發，第一單打王楚欽今天也輪休，林昀儒扛起重任，他在第一點雙打改和老搭檔周啟豪合作，但苦戰5局後以11:5、2:11、9:11、11:7、8:11不敵18歲的溫瑞博和新加坡小將郭勇的組合，小林也吞下本季乒超首場敗仗。

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第2點對抗，去年奪下中國全國錦標賽男單冠軍的黃友政也以1:3不敵牛冠凱，山東魏橋陷入0:2的險境。危急時刻，林昀儒挺身而出迎戰今年亞青三冠王溫瑞博，首局小林克服開局2:5落後，以10:8率先聽牌，雖然連續錯失2個局點，但決勝時刻，小林先是正手搶攻得手，隨後又吃對手1顆發球，12:10先馳得點。

次局，又上演同樣劇情，林昀儒在3:6落後下打出一波7:2的反擊，10:8再度聽牌，溫瑞博同樣丟到丟士，這回，小林先靠著發球再度逼出局點，隨後接發球擰拉得手，12:10再下一城，也重挫對手士氣，第3局小林乘勝追擊，11:7贏得對戰首勝，也幫助山東魏橋成功延長戰線。

世界排名49的黃友政隨後將功贖罪，3:0解決19歲的郭勇扳平戰局。決勝第5點，世界排名39的周啟豪再以直落三擊退牛冠凱，完成讓2追3的大逆轉。

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