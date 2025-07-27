MLB》拯救道奇牛棚！ 美媒建議含大物新秀4人包換火球終結者

守護者終結者克拉賽。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊牛棚在今年補進史考特（Tanner Scott）與葉茲（Kirby Yates）兩名大將，但前者近期受傷，後者表現不佳，再加上原本就受傷病困擾的牛棚持續羸弱不堪，《Fansided》記者藍德斯（Chris Landers）便撰文認為，道奇可提出4換1大交易，網羅守護者終結者克拉賽（Emmanuel Clase）。

藍德斯提出道奇可以用兩位即戰力投手羅布列斯基（Justin Wrobleski）與卡斯帕里烏斯（Ben Casparius），加上農場二號，百大第33名的年輕外野大物霍普（Zyhir Hope），以及農場排名第23名的內野手華格納（Logan Wagner），向守護者換取克拉賽。

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克拉賽在今年46場拿下5勝2敗23次救援成功，防禦率2.74，46局送出47K，除了三振率之外，各項進階數據皆在聯盟維持頂尖，克拉賽的到來可以解決道奇終結者人選懸缺的問題。守護者優異的投手教練團，也有機會將羅布列斯基與卡斯帕里烏斯調整至更好的狀態，霍普更有成為未來明星的潛質，華格納則能當作福袋填補內野深度。

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