世大運射箭》中國又搞小動作干擾頒賀電 署長鄭世忠妙計逼退

中國隊男子（白衣）持手機錄影監控台灣代表團頒發賀電。（僑胞提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年萊茵魯爾世界大學運動會，中國打壓台灣的「搶賀電之亂」持續延燒，昨日駐德大使謝志偉頒發總統賀電給射箭男子個人反曲弓勇奪金牌的「湯包」湯智鈞時，又有兩名不請自來的中國隊成員錄影監控施壓，所幸被體育署長鄭世忠妙計逼退。

湯智鈞歷經決戰加賽險勝中國勁敵秦望愉，贏得暌違20年的世大運男子個人反曲弓金牌後，由謝志偉代表頒發總統賀電，又有兩名身著白色中國隊服的男性尾隨，拿著手機在旁邊全程錄影監控，試圖給台灣代表團製造壓力。鄭世忠不勝其擾，為了保護選手乾脆直球對決，兩度當眾邀請對方到前面拍照或合影，「來都來了，大家要不要認識一下？」妙言妙語化解緊張氛圍，手段被識破的兩男也相當尷尬，只能不發一語低調離開。

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中國本屆世大運頻頻搞小動作，羽球團體賽我國賀電險些被搶，桌球團體賽觀眾席高喊「台灣加油」遭到檢舉，甚至台灣代表團在德國的中繼站物理治療診所，房東也被施壓要求撤下國旗。最誇張的是，日前台灣跆拳道男團鍍銀接獲賀電時，居然有兩名中國人士抗議干擾，試圖出手搶奪賀電並與現場台灣媒體爆發推擠衝突，引發爭議連連。

中國隊男子（白衣）持手機錄影監控台灣代表團頒發賀電。（僑胞提供）

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