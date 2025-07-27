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世大運划船》初登場也是最終戰 林語涵結束國際賽最後一舞

2025/07/27 17:05

女子單人雙槳林語涵。（大專體總提供）女子單人雙槳林語涵。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025德國萊茵魯爾世大運進入尾聲，台灣女將林語涵今在划船項目單人雙槳D組決賽，以9分26秒55排在第5名，結束國際賽最後一舞。

划船是世大運選辦項目，我國在上屆世大運首度派隊與會，上屆在男子雙人雙槳、女子雙人雙槳都拿下第9名，此次出戰3個項目，包括混合四人雙槳、男子單人雙槳和女子單人單人雙槳。

李睿哲在上屆成都世大運與楊家豪搭檔獲男子雙人雙槳獲第9名，本屆參與男子單人雙槳項目，預賽以7分34秒88排在第5晉級，不過8強賽以8分10秒68排在第6，無緣再晉級A／B組決賽，昨在D組決賽繳出7分4秒06，排在第6。

女子單人雙槳代表林語涵是2023年世界U23划船錦標賽國手，本屆迎來世大運舞台初登場卻也是最終戰，她賽前透露世大運即是自己國際賽最後一舞，並將在全運會後告別賽場。

林語涵在預賽以9分02秒03分組第4晉級8強，8強賽以10分13秒75的成績排在第6名，最後落入今天的D組決賽，以9分26秒55排在第5名作收。

另外，混合四人雙槳項目李吉弘、王辰曜、喻沛棻、林暄芸在預賽划出6分45秒77排在第4，進入今天的B組決賽，最後以7分01秒40名列分組第2。

混合四人雙槳喻沛棻、林暄芸、王辰曜、李吉弘。（大專體總提供）混合四人雙槳喻沛棻、林暄芸、王辰曜、李吉弘。（大專體總提供）

男子單人雙槳李睿哲。（大專體總提供）男子單人雙槳李睿哲。（大專體總提供）

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